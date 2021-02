Porto di Cesenatico insabbiato, intervento d’urgenza VIDEO

Intervento d’urgenza vicino l’imboccatura del porto di Cesentaico. Il tratto è quello adiacente il Gambero Rosso dove un pontone è al lavoro da sabato mattina. Il tandem bassa marea e accumulo di sabbia ha reso difficile l’uscita e l’ingresso in porto per i pescherecci. È intervenuto così il pontone Amedeo della Ecotec che aveva riportato in porto una vongolara qualche settimane fa. Si tratta di una chiatta con monta una gru in grado di fare operazioni in mare.