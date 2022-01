Bollettino Covid: raddoppiano i contagi a Forlì-Cesena

Si registrano 25 decessi: due in provincia di Parma; due anche in provincia di Reggio Emilia; tre in provincia di Modena, sette in provincia di Bologna, quattro in provincia di Ravenna (quattro donne di 76, 81, 87 e 89 anni), quattro in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 90 anni di Roncofreddo e tre uomini di 73 (di Gatteo), uno di 91 anni (di Cesena) e uno di 44 anni (di Cesenatico). Infine gli ultimi tre decessi riguardano la provincia di Rimini, tre donne di 66, 72 e 73 anni.

La situazione dei contagi nelle province della Romagna vede Ravenna 3.146, Forlì 1.041, Cesena 1.528, Rimini 3.218.

Raddoppiano i contagi nella provincia di Forlì Cesena, dove si registrano 2569 nuovi casi, nel Cesenate sono così distribuiti: Cesena 568, Cesenatico 251, Bagno di Romagna 32, Borghi 16, Gambettola 94, Gatteo 63, Longiano 46, Mercato Saraceno 28, Montiano 12, Roncofreddo 13, San Mauro Pascoli 92, Sarsina 10, Savignano 135, Sogliano 18, Verghereto 6.