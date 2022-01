Docenti malati, neve e rebus trasporti: il rientro a scuola sarà un caos!

Il rientro a scuola, previsto per domani (a meno di ripensamenti dell’ultim’ora), sarà all’insegna del caos. Venerdì scorso sono tornati in classe gli studenti delle superiori ma la percentuale delle assenze, nella maggior parte dei plessi, ha superato il 50%. Colpa in primis dei contagi da coronavirus, ma anche della scelta (infelice) di tornare in aula nel fine settimana.

Il maltempo di oggi, con le prime nevicate in bassa quota, peggiorerà ulteriormente la situazione e dunque – tra docenti in quarantena e studenti in isolamento – è probabile che domani la percentuale delle presenze scenderà ulteriormente.