“Bolkestein pesa su 300 concessioni demaniali”

“Il Presidente Bonaccini e l’Assessore Corsini porteranno questa sintesi sul tavolo del governo e il Comune di Cesenatico non può che essere al loro fianco per provare ad accelerare un percorso che ha dei tempi strettissimi ma che mi auguro non ci venga calato dall’alto ma è necessario che il Governo ascolti la voce dei territori: Comuni e Regioni in primis. Credo sia utile ricordare, infatti, che da oltre mezzo secolo nel nostro territorio il pubblico e il privato hanno collaborato creando un sistema turistico che ci ha portato ad essere il primo distretto turistico d’Europa. Credo che ci siano i margini per rimanere nei binari delle direttive europee senza rischiare di veder stravolto il nostro sistema economico, turistico e sociale. Ora non c’è più tempo da perdere, abbiamo migliaia di lavoratori e centinaia di concessionari che hanno davanti a sé una prospettiva ridottissima, occorre lavorare tutti insieme per uscire da questa situazione”.