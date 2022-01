Viabilità, Cesenatico alla prova del traffico

Alcuni automobilisti segnalano che la situazione di intasamento si è ripetuta intorno alle 16.30 – 17. Non proprio l’ora di punta che dovrebbe essere più tardi, in concomitanza con l’uscita dal lavoro di chi è in ufficio o impiegato in altre attività.

“Si procedeva a passo d’uomo – segnala un lettore – da Viale Roma, in prossimità dell’Approdo, in direzione stazione. Anche la via della stazione era intasata”.