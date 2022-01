Occhio alla circolazione: da oggi chiude il sottopasso di viale Trento

Per fortuna che i lavori non sono cominciati ieri perché, con il traffico registrato nel centro città soprattutto nelle ore pomeridiane, Cesenatico sarebbe andata in tilt.

I disagi, però, cominceranno oggi, giorno di apertura dei cantieri nel sottopasso di Viale Trento, che resterà interdetto al traffico – tranne qualche eccezione – fino a sabato 12 febbraio.

La chiusura è stata resa necessaria dai lavori al ponte ferroviario a opera di Ferrovie dello Stato (il Comune, in sostanza, non c’entra niente). Per contenere i disagi ed alleggerire il peso sulla circolazione, gli uffici hanno introdotto per questo periodo alcuni provvedimenti che dispongono una viabilità alternativa.