L’ipotesi: “Rifare l’insegna del Peccato Veniale”

Il recupero dell’insegna del Peccato non poteva e non doveva essere al centro dell’agenda delle cose da fare da parte del comune. Ma, da quanto trapelato, non ci si è scordati di quella fetta di memoria.

La valutazione che si sta facendo è capire se è possibile rifarla nuova con materiali di oggi, come ad esempio i led, mantenendone il disegno e la forma. Poi si pensa di metterla in uno spazio pubblico a carattere culturale, ma l’ex Lavatoio, che come proposta era stata avanzata sui social, non pare essere proprio in linea.