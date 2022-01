Senza il sottopasso di viale Trento la circolazione va in tilt

La zona più critica è proprio quella della stazione ferroviaria, dove le vetture si concentrano per raggiungere l’Adriatica imboccando lo svincolo del Ponte del Gatto. E la situazione diventa insostenibile ogni mezz’ora, ogni qual volta cioè si abbassano le sbarre del passaggio a livello. A quel punto, quel “tappo” ingessa tutta la circolazione e file chilometriche di auto si formano già da viale Carducci.

Una delle possibili soluzioni potrebbe essere la riattivazione del semaforo in via Torino a doppio senso (anche se poi gli effetti collaterali sulla circolazione potrebbero essere ancora peggiori) oppure la rimozione del cantiere di Ponente (davanti al cimitero) che, aperto da 4 mesi, certo contribuisce al congestionamento della viabilità. In ogni caso, un’unica uscita (anziché tre) per immettersi sulla Statale è davvero insufficiente e trascorrere altri venti giorni con questi disagi non sarà per nulla semplice.