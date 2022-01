Viabilità in tilt, Gozzoli difende le scelte del Comune

“Tra le numerose critiche – replica Gozzoli – c’è la temporanea chiusura del sottopasso di via Saffi all’altezza di via Torino. In tanti si stanno chiedendo: ‘Perchè chiuderlo?’. Bene, la scelta di renderlo accessibile solo in entrata dalla Statale Adriatica e non in uscita, è legata alla natura di quel sottopasso. Come tutti saprete per motivi strutturali è un sottopasso a traffico alternato con un semaforo e normalmente ha un flusso di traffico basso. Renderlo aperto in uscita avrebbe significato scaricare parte del flusso del traffico lì, con la conseguenza che col semaforo rosso si sarebbe formata una fila in molte ore della giornata e il conseguente blocco del traffico sull’asse di via Saffi e via Bramante. In pochi minuti di auto è invece possibile raggiungere il cavalcavia di Valverde, senza bloccare via Saffi, che ricordo a tutti è l’arteria principalmente utilizzata dai mezzi di soccorso del 118”.