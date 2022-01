Intervento di Hera sulla rete fognaria di viale Carducci

“Ci troviamo davanti a un intervento importante per la rete fognaria di Cesenatico e questo periodo invernale è il migliore per poter intervenire sia per la portata del traffico sia per il minor impatto sulle attività commerciali della zona: l’area è stata recintata da tempo per motivi di sicurezza e abbiamo chiesto ad Hera di accelerare sulla progettazione in vista della stagione estiva. Siamo in contatto con Hera e monitoriamo i lavori passo dopo passo, impegnandoci ad aggiornare tempestivamente la cittadinanza su eventuali variazioni della circolazione”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.