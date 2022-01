Memoria, l’omaggio ai coniugi Brumer

La commemorazione

All’interno del parco dedicato ai coniugi Brumer è stata deposta una corona di alloro con il comandante della Polizia Locale Edoardo Turci e il Sindaco Matteo Gozzoli che hanno preso la parola per un breve intervento.

«La memoria – ha dichiarato il sindaco – è pura vita che manda avanti il mondo: ricordare, riflettere e capire sono passi fondamentali per costruire giorno dopo giorno un futuro migliore. È doloroso ed emozionante ritrovarsi in uno dei luoghi della memoria di Cesenatico dedicato ai coniugi Brumer che nel 1944 furono catturati dai nazifascisti, condotti in carcere e poi fucilati. Lo abbiamo fatto per rendere omaggio a loro e a tutte le vittime della Shoah, il più grande crimine mai perpetrato contro l’umanità, una pagina di orrore scritta dalle forze nazifasciste di cui mai dovremo e potremo dimenticarci».