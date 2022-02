Righetti Navi compie 30 anni

Righetti, attiva in tutta Italia per il servizio di trasporto passeggeri e supporto logistico alle piattaforme e anche la protagonista del traghetto che da Cesenatico porta in Croazia un grande numero di turisti durante la stagione estiva. La sede dell’azienda è a Villamarina 2, e quest’oggi in Municipio c’è stato un breve momento di incontro per festeggiare l’importante traguardo dei trent’anni.