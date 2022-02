Il futuro della pesca sostenibile passa da Cesenatico

Il Rimas con le biologhe ricercatrici uscirà in mare per 4 giorni e effettuerà le classiche giornate di pesca. Le Ricercatrici invece analizzeranno il pescato classificandolo per valutare anche una eventuale perdita del pescato oltre alla diminuzione di catture accidentali. Questo per capire se lo strumento impatta sull’economia del pescato.

Nella prima uscita con il Ted non si segnala una grossa perdita del pescato parola del comandante Massimo.