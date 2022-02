Piscine in crisi. Asse Cesenatico Savignano

Un servizio fortemente a rischio come anche i numeri evidenziano. Su 23 mesi di pandemia, l’attività è stata sospesa per 10 mesi. Le piscine sono state le prime, il 6 agosto 2021, a imporre l’obbligo di ingresso con Green pass e lavorano tuttora al 40 per cento della capienza. I decreti ristori hanno coperto finora meno del 5 per cento dei ricavi annuali a fronte di fatturati ridotti di oltre il 50-60 per cento. A tali criticità di è aggiunto il recente ‘caro bollette’ che grava per un ulteriore 50 per cento sui costi già elevati e una riduzione della frequenza dell’utenza del 50 per cento a causa della quarta ondata pandemica. Nel momento i cui si scrive non si intravedono sostegni e nemmeno tavoli di discussione per affrontare il problema.