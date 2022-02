Piscine in sciopero, tutte le ragioni della protesta

Il 60% in media della perdita del fatturato e 120mila euro di rincari annui su un singolo impianto sono solo alcuni dei numeri della crisi delle piscine italiane e della Romagna. Allo stato attuale il comparto delle piscine sembra non essere una priorità per le istituzioni: i vari decreti ristori hanno erogato somme che non arrivano a coprire il 5% dei ricavi annuali e non sono state programmate misure tali da compensare le perdite dovute al calo di utenza della quarta ondata (si parla di una riduzione del 50% rispetto al 2019). Malgrado ciò, non si intravedono sostegni e nemmeno tavoli di discussione per affrontare il problema.

L’associazione delle Piscine ER denuncia la poca considerazione nei confronti di Società che da anni gestiscono impianti in concessione pubblica e che forniscono un servizio alla comunità, garantendo alla popolazione di poter usufruire di un diritto primario quale quello alla salute per mezzo dello sport. La situazione critica delle piscine sembra un paradosso nel territorio culla della Wellness Valley, dove sport, salute e cultura dovrebbero fondersi in un benessere sociale che rischia, altrimenti, di perdersi.