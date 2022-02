Tonni, “È la legge del più forte. Vincono le lobby”

“Ci sono sempre più tonni rossi in Adriatico. Una presenza crescente – spiega Mario Drudi della Cooperativa – che rende ingiustificato il fatto che le quote tonno siano sempre in mano ai 12-13 soliti. Che tra l’altro non sono imprese che lavorano in Adriatico e, come se non bastasse, beneficiano anche dell’aumento delle quote di cui sono padroni. Il nostro mare si conferma la nursery del tonno che pescheranno altri. Per non parlare di come si comportano alcuni che praticano la pesca sportiva”.