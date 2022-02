Il gabbiano impigliato era stato impallinato. Le prove

Un gabbiano ferito era stato soccorso dai vigili del fuoco. È successo pochi giorni fa quando alcuni alunni dell’Arfelli hanno chiamato il numero di emergenza vedendo l’animale in palese difficoltà perché intrappolato in un aquilone. Sono intervenuti con l’autoscala per raggiungerlo in vetta ad un albero all’interno della colonia Casa Ferrarese di via Vespucci.