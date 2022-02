Arte e fisica. Tre studentesse portano Cesenatico in finale

Arte e fisica a braccetto. C’è chi ha dimostrato che le due discipline sono lontane solo in apparenza. Protagoniste due classi di alunni del liceo Ferrari e nello specifico le 4AL liceo scientifico e 4ALSA liceo scienze applicate. Li avevamo lasciati a Padova dove avevano messo in mostra le proprie creazioni artistiche su temi che si leggono nei libri di fisica. Una trasferta importante, da all in perché in palio c’era la finale di Napoli. Ad accompagnarli in trasferta c’erano anche due insegnanti: Elisa Alessandrini e Gisella Greggi rispettivamente docenti di Arte e Fisica.