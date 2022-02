Legambiente: “Spegnere le luci qualche ora a cosa serve?”

“Se si vuole dare un segnale importante si intervenga sulla temperatura degli uffici pubblici dove spesso l’unica termoregolazione è l’apertura delle finestre per il troppo caldo. Gli studenti stanno facendo lezione con le finestre aperte ed il riscaldamento acceso.

Oggi ci troviamo in questa situazione che grava su tutti perché in Italia il metano comanda incontrastato, anche quando manda a picco i bilanci di cittadini e imprese, viene difeso a spada tratta, come fanno gli sceicchi con il petrolio (solo che loro il greggio ce l’hanno, noi il metano no). Roberto Cingolani, il ministro della Transizione ai Fossili, pardon della Transizione Ecologica, vagheggia di immense riserve di gas autoctono che dovrebbero salvarci, preparandosi a semplificare le autorizzazioni per bucherellare ancora l’Adriatico, per spremere un po’ del metano rimasto e affondare definitivamente Venezia, peraltro dopo non essere riuscito a sbloccare e semplificare quelle che tengono al palo le rinnovabili”.