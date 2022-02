“Ce l’abbiamo fatta”, traguardo raggiunto per Tamanna

“Ma – conclude Claudia – la maggior gratitudine è destinata a Nicole, l’ Angelo che continua a smuovere il bene pur non essendo visibile. Come disse il Piccolo Principe : ” Non si vede bene che con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi. È incredibile come alcuni avvenimenti avvengano in giorni particolari e a San Valentino e possiamo dire che tutti insieme abbiamo raggiunto un obiettivo pieno di Amore puro”

“L’Isola di Nicole”, infatti, si occupa dell’inclusione sociale di bambini con disabilità e offre anche un ausilio alle famiglie che si trovano in una complicata situazione economica. L’ente, dal 2018 ad oggi, si è cimentato molte volte nel raggiungimento di obiettivi che hanno migliorato significativamente la vita a parecchie persone.