Lupi di Sparta campioni sul campo e non solo

L’intento è quello di unire uno sport nuovo e entusiasmante a un progetto molto utile per la scuola. L’appuntamento è sabato 26 febbraio al campo sportivo dei Lupi di Sparta in via Campone Sala, 449 per provare l’Obstacle Corse Race (Ocr). È una corsa ad ostacoli naturali e artificiali, come la Spartan Race.