Invasione di “meduse”. Pescatori lanciano sos

Ecco che dopo la morìa delle vongole arrivano le meduse. Un nuovo problema affligge i pescatori che, come sentinelle del mare, sono i primi a imbattersi contro eventi atipici della natura. Da una settimana la costa è letteralmente invasa da un tipo di medusa, che ad un primo sguardo degli esperti, pare trattarsi dei tunicati pelagici (Thalia democratica). Si nutrono di phytoplancton sottraendolo al pesce azzurro che viene quindi spodestato dal proprio habitat. Se così fosse si tratterebbe di erbivori filtratori, non urticanti e che non creano problemi né all’uomo né – per contatto ai pesci.