Urbinati: una storia italiana nel mondo

L’azienda, fondata, nel 1978, a San Mauro Pascoli, da Nino Urbinati, un meccanico di macchine agricole con uno spiccato spirito imprenditoriale, è diventata il punto di riferimento nella costruzione di macchinari per l’automazione nel settore dell’ortoflorovivaismo ed esporta in più di 100 Paesi nel mondo. L’azienda, che oggi conta 120 dipendenti, progetta e produce sistemi modulari per l’automazione dei processi produttivi all’interno dei vivai, per arrivare a creare così un’agricoltura sempre più sostenibile, resiliente e, soprattutto, performante.

La prima macchina che ha fatto conoscere il marchio era la” Nudo – Semi – Tutto“, progettata per depositare i semi, uno ad uno, negli alveoli. L’azienda, negli anni è cresciuta, evolvendosi e specializzandosi in diversi ambiti: semina, riempimento, trapianto, etichettatura, distribuzione, movimentazione, impronta, estrazione, cimatura, lavaggio, irrigazione e germinazione. Le macchine Urbinati sono progettate e prodotte all’interno della stessa azienda, utilizzando solo ed esclusivamente componenti meccaniche ed elettroniche provenienti da realtà italiane con standard produttivi di grande livello.