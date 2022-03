Voglia d’estate, la ruota panoramica montata entro marzo

Questa decisione, tuttavia, provocherà qualche piccolo inconveniente, come la concomitanza con la Fiera Ciclo & Vento che, come ogni anno, proprio in piazza Costa, farà da corollario coreografico alla Nove Colli. Per non togliere spazio “prezioso” agli stand della rassegna fieristica, dunque, almeno per la settimana dal 15 al 22 maggio, la ruota sarà temporaneamente smontata per poi essere nuovamente assemblata nei giorni immediatamente successivi.