Sportello medico gratis per chi affronta problemi cognitivi

Lo sportello è in presenza e, in alternativa, virtuale proprio per raggiungere le esigenze del pubblico a cui si rivolge. Questa duplice veste permette di mettersi in contatto non solo con chi è di Cesena ma anche con chi è fuori città o fuori regione e necessita di un parere medico. Lo Sportello Me.De non sostituisce i servizi già a disposizione del cittadino grazie al servizio sanitario pubblico, ma si aggiunge ad esso pur restando autonomo.

Quando Inaugurerà lunedì 14 marzo presso la sede della Croce Bianca in via Serraglio 18 a Cesena e dal 3 marzo sarà possibile prenotare un incontro con il medico usufruendo dello sportello in presenza o di quello a distanza. Il numero per le prenotazioni è il 3270929021.