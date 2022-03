La nuova sfida dell’Isola di Nicole guarda al mare

L’Isola di Nicole ha preparato un nuovo progetto in cui il protagonista il prossimo. Proprio come ci ha già abituati . “Quest’anno – si legge sui social dell’attivissima associazione – abbiamo in serbo un progetto innovativo destinato ad una categoria più ampia rispetto alle raccolte precedenti. Gli ultimi due anni purtroppo hanno ispessito i muri che ci separano dal mondo inclusivo che L’ isola di Nicole ha sempre sognato, ma pochi mesi fa le nostre strade si sono incrociate con quelle della Polisportiva Anffas Cesena, una Asd che in tanti conoscono e che si batte per un obiettivo che ci accomuna : il bene delle anime fragili”.