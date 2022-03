Nuova aula computer. L’impresa degli studenti

L’azione intrapresa ha creato un vero e proprio effetto valanga. Nel frattempo infatti la dirigente ha ottenuto fondi statali per gli arredi e maxi schermi, il Comune si è impegnato a tinteggerà l’aula. L’Associazione La Magica Notte farà una donazione per altri dispositivi che permetterà di far uscire l’aula computer della scuola dalla capsula del tempo per proiettarla nel futuro. Un lavoro, quello degli alunni e dei genitori, che sarà consegnato anche alle future generazioni di studenti e alunni che siederanno su quei banchi davanti a quei monitor.