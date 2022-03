Campagna, triplicato il costo del concime

Se l’agricoltura e la campagna a Cesenatico ancora non subisce gli effetti pesanti del caro carburante deve comunque fare i conti con l’aumento sproporzionato del concime. Ancora infatti non è tempo di raccolta, momento in cui i trattori vano alimentati e mantenuti in funzione, ma alcuni agricoltori ci hanno raccontato, dati alla mano l’aumento del concime.