Battistoni: “Aumenti contenuti per lettini ed ombrelloni”

E, invece, a rassicurare il grande popolo della spiaggia è proprio il presidente della Cooperativa Bagnini di Cesenatico, Simone Battistoni: “Come categoria – spiega – stiamo pensando di calmierare il più possibile le tariffe di brandine, ombrelloni e servizi. L’adeguamento casomai sarà davvero minimo. Non vogliamo né vorremmo pensare ad aumenti per quanto riguarda spiaggia e servizi balneari”.

“È questo un momento difficile per tutti e va ben gestito. Qualche aumento in più potrebbe esserci, invece, per quanto riguarda il bar, come del resto in tutti i pubblici esercizi in genere, dipesi verosimilmente dal rincaro della balletta energetica e delle materie prime. Ma la volontà anche qui – conclude Battistoni – è di contenerli il più possibile”.