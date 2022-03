Parco Eolico, adesso la riviera romagnola ci ripensa…

Dopo aver detto “no” al parco eolico perché le pale bianche a 10 miglia dalla costa rischiavano di avere un “impatto paesaggistico troppo alto”, ma anche per l’opposizione dei pescatori preoccupati per le nuove aree interdette alla navigazione – sull’onda della guerra ucraina – la riviera romagnola ci ripensa e torna a prendere in considerazione l’ipotesi del parco eolico in Adriatico.