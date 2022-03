Crisi economica. La Regione rinvia il pagamento del bollo auto

“Famiglie e imprese dell’Emilia Romagna stanno affrontando difficoltà dovute alle conseguenze dell’emergenza sanitaria e alla crisi energetica in atto – afferma l’assessore Calvano – Come Regione Emilia Romagna stiamo agendo su più fronti per dar loro aiuto. Come già fatto da quando è iniziata l’emergenza sanitaria, abbiamo scelto così di agire verso una tassa di competenza regionale”.