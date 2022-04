Hamlet, sold out con sorpresa da Rimini

Un Hamlet funambolico che ha registrato il tutto esaurito in una piovosa sera di giovedì. Sul palco del Teatro di Cesenatico la scena è stata per le trame e gli intrighi di corte e di cuore che hanno reso celebre la tragedia di Shakespeare che è stata rivista in chiave contemporanea da Alessandro Angelini e Antonio Prisco per la regia di Francesco Tavassi.