Stupro di Gatteo, c’è un arresto. Nascondeva un…

Le investigazioni condotte hanno consentito di localizzare l’indagato in un piccolo comune della provincia di Verona, dove, all’esito di un servizio di osservazione protrattosi per circa dodici ore, i carabinieri di Cesenatico lo hanno individuato e fermato, sprovvisto di documenti di identita’, fino a quel momento mai censito nelle banche dati in uso alle forze di polizia, e pertanto, di fatto irreperibile.

L’indagato è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e posto a disposizione del sostituto procuratore di turno della procura della repubblica presso il tribunale di Verona – dott. alberto sergi – il quale, concordando con le risultanze investigative raccolte, ha disposto la traduzione del fermato presso la casa circondariale di Verona Montorio.

È stata effettuata una mirata perquisizione locale del luogo ove l’uomo aveva trovato dimora – un casolare in zona campestre in provincia di Verona – all’esito della quale sono stati rinvenuti alcuni indumenti corrispondenti a quelli indossati dallo stupratore all’atto della commissione del reato, così come descritti dalla vittima e desunti dagli investigatori nel corso dell’analisi delle immagini riprese dai sistemi privati di videosorveglianza installati sulla via di afflusso e di successiva fuga dal luogo del reato.