Inflazione galoppa, pagheremo 2000 euro in più

“Dal Governo – aggiunge – ci aspettiamo una svolta per un sostegno reale alle famiglie, attraverso una rimodulazione degli oneri di sistema che gravano, spesso in maniera immotivata, in bolletta; nonché l’adozione di un meccanismo teso a sterilizzare automaticamente l’accisa sui carburanti, escludendo quest’ultima dall’applicazione dell’IVA.

Inoltre, torniamo a chiedere di intensificare gli sforzi per contrastare le speculazioni a cui stiamo assistendo, aumentando i poteri e le possibilità di intervento di Mr. Prezzi e attivando presso le prefetture di comitati di sorveglianza sui prezzi, per monitorarne l’andamento e poter sanzionare scorrettezze e abusi.

Non è più pensabile, infine, intervenire in materia di energia e rincari senza avviare un confronto costruttivo con chi è impegnato nel tutelare e rappresentare le esigenze e i diritti dei cittadini: è questo uno dei punti fondamentali condivisi dalle Associazioni dei consumatori, che si riuniranno tutte insieme nell’Assemblea generale online programmata per 6 aprile alle 11:00”.