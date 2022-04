Museo Marineria, nuovo albero per il bragozzetto

L’albero è lungo circa 9,40 metri e sarà issato sulla prima imbarcazione che si vede dal ponte di via Mazzini, meta preferita per chi adora far le foto alle vele al tramonto.

La sezione galleggiante del Museo della Marineria è uno dei punti più fotografati in Italia e da quest’anno potrà contare su un albero nuovo per le proprie vele al terzo. Si ricorda inoltre che la vela al terzo è in lizza per diventare patrimonio Unesco. Un progetto che se riuscisse a diventare realtà porterà ancora più in alto il nome di Cesenatico vista l’importanza della sua marineria storica in alto Adriatico.