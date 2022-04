Spot su Eurosport per reclamizzare la Nove Colli

“Sono convinto – prosegue il primo cittadino – che l’identità della Nove Colli sia legata in maniera indissolubile a Cesenatico e per la nostra città valga lo stesso: le immagini della Granfondo sono la migliore occasione che abbiamo per promuovere tutto il mondo del bike sul territorio e tutto quello che stiamo facendo in termini di mobilità sostenibile e sport”.

Il primo passaggio è in programma domenica prossima, alle ore 14.35 in punto, durante l’Amstel Gold Race.