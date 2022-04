Amici 2022: chi vincerà?

Amici: pronti per la vittoria

Le previsioni questo anno sono davvero difficili, tutti bravissimi i protagonisti del serale di Amici ma se si scorre l’hashtag tematico #Amici21 non mancano critiche velate ed esplicite! E’ noto questo talent show è il più amato e criticato d’Italia! Intanto però per la finale tutti sono pronti a scommettere che all’ultimo posto (il 17esemimo) possa arrivare il cantante Calma! Prima di lui i ballerini Alice e Christian, ancora un ballerino al 14esimo posto Erik,mentre al 13esimo il bel Leonardo, ballerino latinista, al 12esimo il chiacchieratissimo trapper Gio Montana ed all’ 1esimo il il rapper Crytical. Al 10° posto il cantante Albe e, sempre più vicinoi alla meta ovvero al 9°, 8° e 7°,Dario, Serena e Carola. precedeuti dal 6°, 5° e 4° Aisha, Michele e Luigi. Mentre i veri vincitori ovvero 3°, 2° e 1° posto, andrebbero rispettivamente, LDA, Sissi e Alex. Li conosciamo i probabili vincitori?

Al terzo posto LDA. Sapete chi è? E’ un figlio d’arte! Infatti non tutti sanno che si tratta del figlio di Gigi D’Alessio e Carmela Barbato, prima moglie del cantante napoletano. Luca d’Alessio, in arte LDA ha moltissimo talento ma questo con tutta probabilità non basta a fargli vincere la 21esima edizione di Amici!

LDA però è un bravo cantante noto nel web già da diversi anni e, il 2022 lo ha aperto con un ottimo successo: Disco di Platino per il singolo Quello che fa male.

Sissi invece è la spigliata e allegra della comitiva! Allieva di Amici 21, cantante, Silvia Cesana, è nata a Erba, in provincia di Como, nel 1999, ama i tatuaggi, nelle sue braccia se ne notano alcuni, la passione per il canto la accompagna tutta la vita. A differenza di Luca D’Alessio, Silvia non è figlia d’arte ma non per questo è meno brava. Anzi! Il suo carattere molto aperto e dolce la porta ad essere spesso protagonista di serate dedicate al volontariato.

Alex invece il papabile vincitore di Amici21, colui su cui tutti puntano gli occhi e non solo è lombardo come Sissi, ha 22 anni ed è un classico ragazzo normale tanto da aver lavorato come cassiere e cameriere a La Patisserie, un locale in Inghilterra ed aver persino fatto il fattorino per Deliveroo. Ama la musica, suona, canta e qualcuno dice persino che scrive testi.