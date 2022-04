Chiara Benaglia è una nuova dirigente del Comune di Cesenatico

La squadra dei dirigenti del Comune di Cesenatico si è arricchita dal 1° aprile di un nuovo innesto: Chiara Benaglia, 48 anni, ingegnere ambientale, ha lavorato per lungo tempo al Consorzio di Bonifica della Romagna come responsabile per le zone di Forlì e di Cesena. A lei spettano le deleghe a Edilizia Privata, Urbanistica, Lavori Pubblici, SUAP e Ambiente dopo essersi aggiudicata il concorso indetto dal Comune di Cesenatico per la sostituzione dell’ingegner Simona Savini che ha preso servizio al Comune di Forlì.