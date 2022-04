Completato il restyling del bragozzetto

La sezione galleggiante del Museo della Marineria così tornerà a veleggiare presentandosi in gran spolvero all’appuntamento con le foto e i selfie che da sempre lo caratterizzano. Il tratto del ponte di via Saffi/mazzini è una cornice ideale per le foto. Senza aver immortalato questo scorcio tipico in tutto il suo splendore, infatti, non si può dire di essere passati da Cesenatico.