Agostini: “Novemila iscritti alla Nove Colli? Un grande successo”

Sui social in tanti si sono lamentati per i costi troppo elevati dell’iscrizione (110 euro)…

“Ridimensionerei in maniera sostanziale il numero effettivo dei cosidetti ‘contestatori’. E’ vero che il dissenso fa più rumore degli elogi ma, in fondo, chi protesta sui social sono sempre li stessi. Quando, in occasione dell’edizione del cinquantennale, aumentammo la quota d’iscrizione a 110 euro, decidemmo anche di contare, uno per uno, tutti i commenti negativi. Mi pare fossero 35, un’inezia rispetto ai 12mila che, in venti minuti, avevano acquistato il pettorale”.

Ma quei 110 euro non sono troppi?

“Assolutamente no perché, nell’edizione del cinquantennale, avevamo confezionato un pacco gara ricchissimo. Ricordo a tutti che in omaggio c’era pantaloncino e maglia celebrativa e, chi conosce il mercato dell’abbigliamento tecnico, sa benissimo che per quei capi servono, in media, almeno 180 euro. Ho sentito dire anche che alla Nove Colli quel materiale non sarebbe costato nulla. Baggianate. Magari, per una normale legge del mercato, acquistandone dei quantitativi ingenti, il prezzo è un po’ più basso, ma per quei 12mila kit, ci sono le fatture che lo documentano, abbiamo speso centinaia di migliaia di euro. Il problema è che in quei 110 euro – e pochi se ne rendono conto – c’è molto di più…”.

Ad esempio?

“Ad esempio i costi esorbitanti della sicurezza. Che sono costi che non si vedono, ma sui quali non si può speculare. Perché un defibrillatore in più, in certi momenti, può salvarti la vita. Alla Nove Colli abbiamo un apparato medico che, oltre all’elicottero del 118 (che paghiamo), è mediamente il doppio di quello delle altre manifestazioni ciclistiche amatoriali. Potremmo avere 15 ambulanze, ne abbiamo trentadue. La legge ci impone 5 moto-mediche e da noi ne trovi diciassette. Gli ultimi 200 metri della Nove Colli, sul piano della sicurezza, sono quelli di una gara professionistica. Il ‘problema è che l’importanza di queste scelte la si vede solo nei momenti di emergenza, quando un medico in più può fare la differenza”.

Dunque, quei tremila partecipanti in meno non sono un problema?

“No, anche perché, già nei precedenti consigli direttivi, avevamo deciso di abbassare la quota dei partenti di almeno duemila unità. Avremmo voluto farlo già quest’anno, ma alcuni iscritti, in virtù di quel famoso adeguamento da 10 euro, avevano la facoltà di esercitare la priorità d’iscrizione e dunque abbiamo deciso prudentemente di rinviare la decisione al 2023”.

Qualcuno, a suo tempo, contestò la scelta di non restituire le quote d’iscrizione del 2020, quelle della Nove Colli cancellata per Covid…

“E’ stata una decisione inevitabile perché – con zero euro dagli sponsor – quelle risorse ci sono servite due anni dopo per organizzare l’edizione successiva. Ciò nonostante, abbiamo mantenuto aperta la segreteria e tutte le squadre giovanili hanno proseguito regolarmente la loro attività. Quell’anno, inutile sottolinearlo, il disavanzo di bilancio è stato pesantissimo…”.