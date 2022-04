Fogna di Villamarina, lavori conclusi

Si sono conclusi con largo anticipo i lavori di Hera riguardanti l’impianto di sollevamento fognario denominato “David” e ubicato all’incrocio tra Viale Carducci e Viale Enrico Fermi a Villamarina: l’intervento da circa € 290.000,00 si era reso necessario per riammodernare un tratto di impianto vetusto e ormai degradato ed era cominciato all’inizio del mese di febbraio. Il lavoro di Hera, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, ha permesso di terminare le operazioni in anticipo e di “liberare” in questo modo il tratto di strada per le festività pasquali.