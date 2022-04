Azzurro come il Pesce e la solidarietà all’Ucraina

La manifestazione gastronomica Azzurro come il Pesce, in programma a Cesenatico da venerdì 22 a lunedì 25 aprile, non poteva non fare sentire la propria solidarietà all’Ucraina e a tutti gli scenari di guerra.

In particolare l’associazione Tra il Cielo e il Mare, in collaborazione con l’associazione I Bambini al primo posto, che nelle quattro giornate di festa preparerà i suoi piatti nell’area adiacente il Mercato Ittico a Ponente, ha pensato a un sostegno attivo alla pace in Ucraina e a tutte le guerre.