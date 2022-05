Cervia, calciatrice accusa medico di molestie durante visita

Una calciatrice poco più che maggiorenne, durante una visita di controllo in uno studio medico di Cervia, era uscita in fretta e aveva telefonato in lacrime alla madre per riferirle di molestie subite.

Quindi si era recata dai Carabinieri a sporgere denuncia e la sera si era presentata in pronto soccorso per farsi diagnosticare un “tracollo emotivo”.