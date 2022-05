Cicloevento 2022: tre giorni di esposizione e 60 aziende presenti

“Abbiamo raccolto l’adesione di 60 aziende che staranno con noi non più solo due giorni ma addirittura tre. È una grande opportunità per gli espositori e il modo per portare appassionati sin dal giovedì, cercando dunque di aumentare l’indotto per tutto il territorio. Siamo al nostro 26esimo anno ma Cicloevento invece di invecchiare sembra ringiovanire”, spiega Mauro Moschini, Confartigianato.

“Il legame di Cicloevento con Nove Colli è storico e quest’anno diventa ancora più stretto. Avere il villaggio per il ritiro pacco gara in Piazza Costa rende tutto più organico e credo possa diventare un ulteriore volano per le strutture ricettive e le attività che avranno un’alta concentrazione di cittadini e turisti nella nostra Cesenatico. Non vediamo l’ora di cominciare!”, conclude Barbara Pesaresi, Confesercenti.