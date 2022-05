Lo sfogo di una vittima del ladruncolo seriale

“Abbiamo chiesto ai Carabinieri di Cesenatico di presidiare nelle ore notturne la nostra zona, ovviamente, fanno quello che possono ma anche loro più che arrestare il ladruncolo, cosa possono fare? Ebbene, so di dire una cosa forte, ma mi auguro sinceramente che il ”ladruncolo”, una di queste notti, dimentichi Zadina e vada a fare visita alla casa di chi lo ha rimesso in libertà dopo 1 giorno, vanificando l’ottimo lavoro fatto dai Carabinieri e rimettendo noi nell’angoscia che da mesi non ci fa più vivere sereni. L’Italia è anche questo, lo sappiamo, non possiamo avere fiducia nelle istituzioni, per cui probabilmente, al limite dell’esasperazione, finiremo per “ arrangiarci” […] e dopo, vedrete che la giustizia funzionerà, ma non per noi, per il “ladruncolo”, noi avremo comunque e sempre la vita rovinata. Concludo dicendo che da anni chiediamo al “nostro” Sindaco di installare delle telecamere a Zadina, forse siamo rimasti gli unici “ sfigati” in Italia che ancora non le hanno, aiuterebbero molto noi e le forze dell’ordine, le motivazioni per cui ancora non sono state installate, sono assolutamente ridicole, al Sindaco chiediamo molto semplicemente di farle installare, senza se e senza ma, il tempo delle scuse è finito, a Zadina a causa del vostro ladruncolo, non si vive più e noi abbiamo tutto il diritto di tornare a farlo!”