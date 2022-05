Cesenatico Bellavita sostiene Ogyre, per un mare pulito

“Abbiamo scelto di sostenere Ogyre – racconta Giuseppe Ricci, presidente del Consorzio di albergatori di Cesenatico, perché crediamo nel loro progetto di sostenibilità dedicato alla salvaguardia del mare e perché il loro è per noi un progetto davvero “concreto”: le flotte di pescatori attive con Ogyre in Italia sono tre e una opera proprio qui a Cesenatico e non potevamo certo mancare questo appuntamento con il nostro mare, il bene più prezioso per il turismo e l’economia del territorio”.

Il Porto di Cesenatico è stato il primo porto di “fishing for litter” (raccolta dei rifiuti durante le normali attività di pesca) attivo in Italia per Ogyre. Da giugno del 2021, Alberto, Franco e Vittorio hanno deciso di sposare la missione di Ogyre e attraverso i loro pescherecci e i loro equipaggi sono partiti con il recupero dei rifiuti in mare, che vengono portati sulla terraferma e smaltiti correttamente.