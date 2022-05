Nove Colli, ecco tutte le modifiche alla viabilità

Nove Colli 2022: riepilogo viabilità

• in viale Carducci, nel tratto compreso fra via Torino e via Deledda , il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione dalle ore 08:00 del 20/05/2022 alle ore 12:00 del 23/05/2022;

• in viale Carducci, nel tratto compreso fra via Dante e via Deledda, il divieto di transito eccetto residenti ed alloggiati dalle ore 08:00 del 20/05/2022 alle ore 07:00 del 22/05/2022;

• in viale Carducci, nel tratto compreso fra via Dante e via Deledda,il divieto di transito ed il divieto di sosta con rimozione dalle ore 07:00 fino alle ore 21:00 del 22/05/2022;

• in via Dante il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione dalle ore 07.00 fino alle ore 20:00 del 22/05/2022;

• in via Dante nel tratto tra via Carducci e via dei Mille, ambo i lati, il divieto di sosta con rimozione dalle ore 08:00 del 20/05/2022 fino alle ore 21:00 del 22/05/2022;

• in via Dei Mille, nel tratto compreso fra via Zara e Dante, il divieto di transito dalle ore 07:00 alle ore 20:00, del giorno 22/05/2022, eccetto residenti e coloro che intendono recarsi presso attività economiche di via Dei Mille nel tratto Zara e via Deledda;

• in via Dei Mille fra via Deledda e Dante il divieto di sosta con rimozione dalle ore 07:00 alle ore 20:00 del giorno 22/05/2022:

• in via Panzini il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione dalle ore 07:00 alle ore 20:00 del giorno 22/05/2022;

• in via Pirandello il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione dalle ore 07:00 alle ore 20:00 del giorno 22/05/2022;

• in via Quasimodo il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione dalle ore 07:00 alle ore 20:00 del giorno 22/05/2022;

• in viale Cecchini il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00:01 alle ore 09:00 del giorno 22/05/2022, nonché analogo provvedimento, per le 4 “bretelle” della S.S. n. 16 “Adriatica”, lato mare, nella loro intera estensione;

• in via Cesenatico, nel tratto compreso fra viale Cecchini e la Via A. Dalla Chiesa il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione a partire dalle 00:01 alle ore 09:00 del giorno 22/05/2022;

• in via Cesenatico, nel tratto compreso fra Via la Via A. Dalla Chiesa all’intersezione con la Sp. 33, il divieto di transito dalle ore 00:01 alle 09:00, del giorno 22/05/2022;

• nel cavalca-ferrovia di via Saffi/Bramante, il divieto di transito dalle ore 08:00 alle ore 19:00, del giorno 22/05/2022;

• in via Fenili, nel tratto compreso fra il civico n° 109 della medesima e il torrente Rigossa il divieto di transito dalle ore 09:00 alle ore 20:00, del giorno 22/05/2022 , eccetto residenti e coloro che intendono recarsi presso attività economico / commerciali ubicate nelle vie interessate dal percorso della manifestazione in oggetto;

• in via Saffi/Bramante che va dall’immissione del cavalca-ferrovia a via G. Romano, l’istituzione del senso unico alternato regolato da semaforo rendendo vigente il divieto di sosta con rimozioni, ambo i lati, del medesimo tratto di strada, dalle ore 09.00 fino alle ore 20.00 del giorno 22/05/2022;

• nei tratti di competenza del Comune di Cesenatico delle vie Campone Sala ( tratto tra Via Staggi e la via Canale Bonificazione), Canale Bonificazione (nel Tratto tra la via Campone Sala e la via Fossa), Fossa (nel tratto fra la via Canale Bonificazione e la via Litorale Marina) l’istituzione di temporaneo senso unico di marcia direzione monte-mare, dalle ore 08.00 fino alle ore 19.00 del giorno 22/05/20221;

• in via Campone Sala, nel tratto compreso fra il civico 406 ed il civico 428 il divieto di sosta con rimozione a partire dalle ore 08.00 alle ore 19:00 del giorno 22/05/2022;

• in via Cesenatico, nel tratto compreso fra viale Monte Rosa e la Via A. Dalla Chiesa il divieto di transito a partire dalle 00.01 fino alle ore 06:00 del giorno 20/05/2022 e da dalle 00:01 fino alle ore 06:00 del giorno 24/05/2022 per le operazioni di montaggio e successivo smontaggio delle infrastrutture della partenza;

• nel parcheggio di via Cesenatico posto fra via Monte Rosa e la via Aspromonte lato mare il divieto di sosta con rimozione a partire dalle 23:00 del giorno 19/05/2022 fino alle ore 06:00 del giorno 24/05/2022;