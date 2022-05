Divieto di balneazione a Gatteo Mare, la parola al sindaco

Il sindaco di Gatteo, Roberto Pari, interviene sul divieto di balneazione in corrispondenza della foce del Rubicone.

“L’acqua prospiciente il territorio di Gatteo Mare risulta classificata come eccellente a seguito dei prelevamenti condotti da Arpae, in base alla normativa vigente ed ai calendari adottati dalla Regione – si legge nella nota stampa del primo cittadino – Quando l’acqua non è stata considerata balneabile, in passato, lo stesso fenomeno ha riguardato anche le località vicine. Pertanto Gatteo ha un’acqua di balneazione del tutto sicura ed in linea con le località vicine. Quindi fare il bagno a Gatteo Mare non comporta problemi di alcun tipo!”.