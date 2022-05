Aggressione sul bus, Lega “Nodi vengono al pettine”

“Bisogna tuttavia affrontare anche il tema delle carenze del trasporto pubblico, che non corrisponde ai sogni contenuti nei documenti comunali, vedi il mai abbastanza criticato Piano urbano della mobilità sostenibile. Poche corse, scarsa attenzione riservata agli utenti, passeggeri maleducati, mancanza dei titoli di viaggio, mezzi antiquati, controlli insufficienti ci consegnano un quadro del trasporto pubblico poco competitivo e per nulla attrattivo. Non si comprende, per esempio, per quali motivi il mese di maggio rientri nell’orario invernale e non si prevedano, di conseguenza, più corse per le località turistiche in modo da soddisfare un’utenza maggiorata, a cui consentire di viaggiare in tutta comodità come dovrebbe essere normale in un Paese avanzato. Nè si capisce perché negli autobus locali non sia ancora permesso salire dalla porta anteriore, né sedersi nei primi posti subito dietro l’autista, nonostante l’emergenza sanitaria sia ormai superata e altre aziende di trasporto pubblico, vedi Bologna, permettano già da mesi l’accesso ai mezzi dalla porta anteriore e di sedersi anche nei primi posti”.