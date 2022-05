Dinamometri digitali: come funzionano, quando utilizzarli e dove trovarli online

Il dinamometro è uno strumento di precisione il quale misura l’intensità della forza di un oggetto in Newton, in Chilogrammi o in Dyne grazie all’allungamento della molla elastica di bronzo o di acciaio.

Per un corretto funzionamento, è necessario posizionare il misuratore in posizione verticale e agganciare la parte superiore ad una superficie fissa come il soffitto assicurando in questo modo la dovuta stabilità. Mentre, nella parte inferiore viene appeso su un gancio l’oggetto interessato il cui peso determinerà l’estensione della molla e, di conseguenza, rivelerà anche la sua forza. Da tutto ciò è possibile desumere che tale strumento si basi sulla legge fisica di Hooke secondo la quale “l’allungamento di un corpo elastico per effetto dell’attrazione gravitazionale, è direttamente proporzionale alla forza applicata”.

Infine, è bene precisare che è importante per l’acquirente scegliere con cura sia il portale e-commerce specializzato sia la giusta tipologia di dinamometro prendendo in considerazione non solo il suo utilizzo ma anche il peso dell’oggetto.